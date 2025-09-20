Erzurum'da Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından"Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı" düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, aileyi güçlendirme noktasında her daim kararlı bir vizyona sahip olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2025 yılının "Aile Yılı", takip eden on yılın "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildi" dedi.

Ercan, aileyi sadece toplumun en küçük birimi olarak tanımlamayı yeterli bulmadıklarını ifade ederek "Aile, toplumun en güçlü kalesidir. Bu bağlamda ele alındığında aile yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum ilişki veya bağ konulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, mukaddestir. Ancak modernleşme adı altında küreselleşen dünyada bireylere maalesef ailesiz bir yaşam biçimi dayatılmakta ve insanlar yalnızlaştırılmaktadır. Bu süreç hem bireyde hem toplumda huzursuzluk ve mutsuzluk doğurmaktadır. Aile yapısının zedelendiği toplumlar, kökünden çürümeye mahkumdurlar. Teknolojik değişiklikler ile kültürel bir dönüşüme maruz kalındığını belirterek, "Bu çalıştayla, küresel bir baskının aileyi hedef alması ile toplumumuzun en önemli kalelerinden biri olan ailenin, değer yitiminin önüne geçmek için adım atıyoruz ve insanlığın bekasını ilgilendiren böyle hayati bir meselede dik duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Aile kavramı değerli"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, dijital dünyanın sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek aile kurumunun gücünü pekiştirmeye ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Ailelerimizin daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşması için sizlerle hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu. Aileyi güçlendirmek ve dijital çağın sunduğu fırsatları en iyi şekilde kullanmak için istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerinden vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise şöyle konuştu, "Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla, ülkemizin sosyal kalkınmasından öncü kurum olma vizyonuyla, bakanlığımız hizmet sunumlarını gerçekleştirmektedir."

İstişare için masalar oluşturdu

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ve Proje Koordinatörü Seda Kavaz da çalıştay öncesi birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra, salonda oluşturulan "Psikoloji ve psikiyatri", "Hukuk", "Değerler eğitimi ve toplumsal algılar", "Sosyal hizmetler ve kamu politikaları", "Teknoloji ve dijital çözümler" ile "sivil toplum kuruluşu temsilcileri" masalarında alanlarında uzman isimler istişarelerde bulundu. Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu Üyesi Tarkan Zengin, akademisyenler, bürokratlar, psikologlar, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de iştirak etti. - ERZURUM