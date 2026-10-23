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Erzurum'da 2,5 yıl valilik yapan Çiftçi, Erzurumlularla Ankara'da buluştu

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Erzurum'da 2,5 yıl valilik yapan Çiftçi, Erzurumlularla Ankara'da buluştu Haber Videosunu İzle
Erzurum'da 2,5 yıl valilik yapan Çiftçi, Erzurumlularla Ankara'da buluştu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen 12. Erzurum Tanıtım Günleri'nde Erzurumlularla bir araya geldi. Erzurum'da 2 buçuk yıl valilik yaptığını hatırlatan Çiftçi, Dadaşlarla irtibatın sürdüğünü ve kendisini fahri hemşehri gördüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ben Erzurum'da 2 buçuk sene görev yaptım. Dadaşlarla çok güzel bir muhabbetimiz oluştu. Aradan geçen süreye rağmen Erzurumlularla olan irtibatımız ve muhabbetimiz devam ediyor" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen 12. Erzurum Tanıtım Günleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen tanıtım günlerine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurumlularla bir araya gelerek geçmiş günleri yad etti ve Erzurum'a özgü lezzetleri tattı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Erzurum'da 2 buçuk yıl vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, Erzurumlularla kurduğu dostluğun sürdüğünü belirtti. Ayrıca Bakan Çiftçi, kendisini Erzurum'un fahri hemşehrisi olarak gördüğünü vurguladı. Etkinlikte kendisine kıtlama çayı, cağ kebabı ve kadayıf dolması ikramlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çiftçi, tüm Ankaralıları Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılmaya davet etti.

"Erzurumlularla olan irtibatımız ve muhabbetimiz devam ediyor"

Erzurum'un kendisi için ayrı ve önemli bir yeri olduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Erzurumlularla tam olarak hasret giderme imkanımız yok ama onlarla tadımlık görüştük. Geçmiş günlerimizi yad ettik. Buradaki esnafları da gördüm. Onlarla da hasbihal etmiş oldum. Bugün kısa süreliğine Erzurum nostaljisi yaşamış oldum. Vatanımız, biz kamu görevlileri açısından doğduğumuz yer değil, doymuş olduğumuz yer oluyor. Ben Erzurum'da 2 buçuk sene görev yaptım. Dadaşlarla çok güzel bir muhabbetimiz oluştu. Aradan geçen süreye rağmen Erzurumlularla olan irtibatımız ve muhabbetimiz devam ediyor. Bugün de Erzurum Tanıtım Günleri vesilesiyle onlarla kısa bir hasret gidermek için buradayım. Ben Erzurum'un fahri hemşehrisiyim. Limonla beraber kıtlama çayı da içtim. Cağ kebabı ve kadayıf dolması da ikram ettiler. Hepsi süperdi. Erzurum'a dair her şey güzel. Erzurum'daki lezzetin aynısı şu an burada da aynen geçerli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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