Erzurum'da 1 Vali Yardımcısı ve 11 Kaymakam değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Erzurum'da Oltu, İspir, Tekman, Şenkaya, Yakutiye, Narman, Horasan, Pazaryolu, Köprüköy, Pasinler ve Aziziye kaymakamları değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Erzurum'da Oltu, İspir, Tekman, Şenkaya, Yakutiye, Narman, Horasan, Pazaryolu, Köprüköy, Pasinler ve Aziziye kaymakamları değişti. Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak Hatay Vali Yardımcısı ve Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik Erzurum Vali Yardımcısı olarak atandı.

Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen Oltu'ya, Çankırı Yapraklı Kaymakamı Emre Oğuztürk Aşkale, Artvin Ardanuç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu İspir, Gaziantep Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Tekman, Manisa Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt Şenkaya, Diyarbakır Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım Yakutiye, Şırnak Güçlükonak Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Narman, Sinop Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz Horasan, Malatya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç Pazaryolu, Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik Köprüköy, Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel Pasinler ve Adıyaman Vali Yardımcısı Muhammed Tugay Aziziye ilçelerine Kaymakam olarak atandılar.

Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak Hatay Vali Yardımcısı, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk Rize Vali Yardımcısı, Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu Konya Vali Yardımcısı, Tekman Kaymakamı Reşit Özer Özdemir Malatya Vali Yardımcısı, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır Bingöl Vali Yardımcısı, Horasan Kaymakamı Ömer Tekeş Kayseri Vali Yardımcısı, Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik Erzurum Vali Yardımcısı, Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, İspir Kaymakamı Murat Acar Manisa-Saruhanlı Kaymakamı, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal Konya Seydişehir Kaymakamı, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu Van Erciş Kaymakamı ve Köprüköy Kaymakamı Yasin Erdem Van Gürpınar Kaymakamı olarak atandı. - ERZURUM