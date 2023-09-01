Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi ve turistlik mekanların restore edilmesi için projeler geliştirdiklerini belirterek, Hacılar Hanı'nın iyileştirilmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşüm ve özellikle tarihi değeri olan alanların geleceğe taşınması noktasında projeler geliştirdiklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hacılar Hanı esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Sekmen'in Erzurum'un tarihi ve turistlik mekanlarının restore edilmesi noktasında sıkça dile getirdiği projeleri arasında bulunan Hacılar Hanı'nın iyileştirilmesine bağlı olarak bir görüşme yapıldı. Başkan Sekmen, bu gün ziyaret ettiği esnafla çay içti ve "Gürcükapı'da Hacılar Hanı esnafımızı ziyaret ederek bölgedeki çevre düzenlemesi ile alakalı hemşerilerimizin de fikirlerine başvurduk. Cenab-ı Hak, esnafımıza bol ve bereketli kazançlar ihsan eylesin." Dedi. - ERZURUM