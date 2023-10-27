Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Starbucks Şubesinde Filistin Atkılarıyla Yer Kapatma Eylemi Gerçekleştirdi

AK Parti Gençlik Kollarından yer kapatma eylemi

Starbucks şubesinde Filistin atkılarıyla yarım saatlik yer kapatma protestosu yaptılar

ERZURUM - Erzurum AK Parti Gençlik Kolları, Erzurum'daki Starbucks şubesinde Filistin atkılarıyla yarım saatlik yer kapatma protestosu yaptı. Gençlik Kolları mensubu 20-30 kişilik grup sabah 10.00 sıralarında eş zamanlı olarak Starbucks şubesine giderek Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler'in katıldığı eylem 30 dakika sürdü. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Başkan Kocaaliler, şu ifadeleri kullandı: "Siyonist İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırıma Dur de !! 81 İl eş zamanlı St*r*bc*s şubelerinde "Yer Kapatma Eylemi" gerçekleştirdik. Zulmün yanında olan, bu dramı meşrulaştırmaya kendilerini memur kılanların her daim karşısında olacağız! Hak gelince batıl daima zail olur! ve zalim daima zulmünde boğulmaya mahkumdur"

Eylem sonrası Erzurum AK Parti Gençlik Kolları sessizce dağıldı.