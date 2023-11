Erzincan Valiliği tarafından hayata geçirilen Vizyon Erzincan Projesi ile kentin yarınları için atılan adımların sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Erzincan Valiliği himayelerinde Erzincan'da bulunan tüm kurumların entegre edildiği Vizyon Erzincan Projesi, Erzincan'ın dinamik yapısını ve sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçiyor.

Tüm kurumların faaliyetlerini, projelerini, ihtiyaçlarını ve kurumsal kapasitelerini tek bir sistem üzerinden yönetmelerini sağlayan sistem üzerinden anlık güncel verilere ulaşılabildiği gibi sisteme her an anlık veri de yüklenmesi mümkün. Vizyon Erzincan yapılan işler hakkında anlık geri dönüşler yapılmasına imkan tanıyor. Günün her anı sisteme veri girilerek güncelleniyor. Bu sayede Erzincan'a dair en güncel bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Vizyon Erzincan sadece bir yönetim aracı değil, aynı zamanda şehrin geleceğine yön veren bir pusula. Dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla donatılmış bu sistem Erzincan'ın her köşesine dokunarak şehri daha yaşanabilir, daha dinamik ve daha gelişmiş bir hale getirmeyi hedefliyor. - ERZİNCAN