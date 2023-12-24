Erzincan'ın Tercan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı İshak Birol kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinin AK Partili Belediye Başkanı İshak Birol, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çadırkaya Beldesinde bugün kalp krizi geçiren Belediye Başkanı İshak Birol, Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Birol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

59 yaşında vefat eden Birol'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN