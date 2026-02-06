Bakan Memişoğlu'ndan, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme dair herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Bakanlık birimlerine şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."