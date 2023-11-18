Erzincan Belediyesi 2024 Yılı Bütçesini Onayladı

Erzincan Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısında 2024 yılı bütçesini görüşerek oy birliği ile kabul etti. Belediye Başkanı Bekir Aksun, bütçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzincan Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda 2024 yılı bütçesi görüşülerek meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Erzincan Belediyesi'nin 2024 yılı tahmini bütçesi 2 Milyar 197 Milyon TL olarak belirlendi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bütçe ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları ifade etti;

"Belediyemizin Stratejik planlama ve performansına uygun olarak hazırlanan 2024 Mali yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda 5393 sayılı belediye kanunu 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu, Mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliği ve diğer ilgili yasalar çerçevesinde titizlikle incelenerek, Meclis kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmişti. Komisyonda gerekli çalışmalarını tamamladı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine göre Belediye Meclisinin 17.11.2023 tarihli toplantısında, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından meclise sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Belediye Meclis Üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Erzincan Belediyesi'nin 2024 yılı tahmini bütçesi 2 Milyar 197 Milyon TL olarak belirlendi." - ERZİNCAN