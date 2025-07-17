Ersin Tatar, İngiltere'li Bakan ile Görüştü

Ersin Tatar, İngiltere'li Bakan ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentinde İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'a görüşme sırasında özel temsilcisi Güneş Onar da eşlik etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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