Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Güncelleme:
Ersin Tatar, seçim yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet'in kendisi lehine yayınladığı videonun oylarını yaklaşık yüzde 5 düşürdüğünü söyledi. Tatar, Erhürman'ın AB pasaportu vaadinin gerçekçi olmadığını savunurken, Bahçeli'nin "82. vilayet" çıkışını ise "AB vilayeti olacağına Türk vilayeti olsun" şeklinde yorumladı.

  • Ersin Tatar, Cübbeli Ahmet'in kendisi lehine yayınladığı videonun seçimde kendisine yüzde 5 oy kaybettirdiğini söyledi.
  • Ersin Tatar, Tufan Erhürman'ın kampanyasında öne çıkan 'Rum/AB pasaportu' vaadinin gerçeğe dönüşmeyeceğini savundu.
  • Ersin Tatar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'KKTC Türkiye'nin 82. ili olsun' sözünün 'Türk vilayeti olsun' anlamında olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim yenilgisinin ardından Türkiye'ye yaptığı ziyarette T24'de Buse Söğütlü'ye konuştu. Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman'a karşı aldığı ağır yenilgiyi değerlendirirken, kampanya sürecinde yaşananların oyları üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

"AÇIKLAMASI BANA YÜZDE 5 OY KAYBETTİRDİ"

Seçimden hemen önce Cübbeli Ahmet'in kendisi lehine yayınladığı videonun ters etki yarattığını belirten Tatar, "Cübbeli Ahmet'in videosu seçimden önceki son hafta tüm Kıbrıslıların telefonlarına düştü. Açıklaması bana yüzde 5 oy kaybettirdi. Çok teşekkür ederim yani… Bu halk öyle şey yemez" ifadelerini kullandı.

"AB PASAPORTU VAADİ GERÇEĞE DÖNÜŞMEZ"

Erhürman'ın kampanyasında öne çıkan "Rum/AB pasaportu" vaadini değerlendiren Tatar, böyle bir sözün kendi konumu gereği mümkün olmadığını, bu vaadin cazip gelse de gerçeğe dönüşmeyeceğini savundu. Tatar ayrıca, kampanya döneminde Ankara ile olan güçlü ilişkilerinin doğal olarak seçime yansıdığını ifade ederek "Türkiye'de her bölgede muazzam ilişkilerim var" dedi.

"KIBRIS TÜRKÜ BAŞKASININ YÖNLENDİRMESİNİ KABUL ETMEZ"

Kıbrıs Türk halkını "özgür ve yönlendirmeyi kabul etmeyen bir halk" olarak tanımlayan Tatar, seçim sürecinde bazı dış temsilcilik ve dernek faaliyetlerinin de etkili olduğunu ancak bunların kaynaklarının net olmadığını söyledi.

BAHÇELİ'NİN "82. VİLAYET" SÖZLERİNE YORUM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "KKTC Türkiye'nin 82. ili olsun" çıkışını değerlendiren Tatar, federasyon tezinin kazanması hâlinde adanın AB'nin bir vilayetine dönüşeceğini savunarak, Bahçeli'nin bu sözlerinin "Türk vilayeti olsun" anlamında olduğunu ifade etti. Tatar ayrıca federal çözüm isteyenleri eleştirerek, "Kıbrıs Türk halkının geleceği ancak egemen eşitlik temelinde güvence altına alınabilir" dedi.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

KKTC seçimleri öncesi bir sohbetinde Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullanmıştı: "Ersin Tatar Beyefendi'ye dua etmemiz lazım. Kıbrıs seçimleri çok önemli. Ersin Tatar'ın kazanması lazım. Kıbrıs Türkiye'nin bekası için önemli, Gazze için önemli."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Cübbeli önce kendine dua etsin..Mersedeslerle gezenler dönüp halka siz halinize şükür edin diyemez..

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yüzbinlerce müridi var ama bütün felsefesi menfaat malesef Türkiyenin durumu bu

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Cehalet en büyük düşman ve faydalanmasını bilene en büyük nimettir

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

gözü namazda olmayanın kulağı ezanı neylesin tatarıki de aynısı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Onu oraya gönderen kim , yanında topçu ve popçu da varmıydı....Medet umulana bakınız

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
title