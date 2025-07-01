Ersin Tatar, BM Temsilcisi Colin Stewart'ı Kabul Etti

Ersin Tatar, BM Temsilcisi Colin Stewart'ı Kabul Etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile başkent Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede, önümüzdeki haftalarda New York'ta yapılacak 5+1 toplantısı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı başkent Lefkoşa'da kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti. Tatar ve Stewart, başkent Lefkoşa'da yer alan Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda saat 10.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada liderlerle görüşmelerinde, önümüzdeki haftalarda New York'ta yapılması beklenen 5+1 toplantı ve toplantıda ilerleme sağlanması için istekli olduklarını gördüğünü söyledi. Stewart, Kıbrıs'taki liderlerle görüşmesinin ardından BMGK'yi bilgilendirmek için son kez New York'ta olacağını kaydetti. Emekliliği öncesi bunun, kendisinin yapacağı son bilgilendirme olacağını vurgulayan Stewart, daha sonra adaya gelerek veda ziyaretlerini tamamlayarak Ağustos başında Kıbrıs'tan ayrılacağını sözlerine ekledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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