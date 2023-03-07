Adaylık hayali suya düşen Ersan Şen kendini böyle teselli ediyor: Dağılan masanın toplanmasına yardım ettim

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmesinin ardından Ersan Şen, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklamıştı. Akşener'in masaya dönmesinin ve Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklamasının ardından Ersan Şen, "İktidarı ve muhalefeti birleştirdim. Dağılan masanın toplanmasına yardım ettim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı Masa'da 5 partinin lideri de Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ortak görüşe varmış ancak Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olması gerektiğini önererek masadan kalkmıştı. Ancak daha sonra yapılan görüşmeler sonu Akşener, masaya geri döndü ve aday olarak Kılıçdaroğlu açıklandı.

REKLAM ARASINDA AKŞENER'LE GÖRÜŞTÜ

Akşener'in masadan kalktığı süreçte Erşan Şen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyerek, "Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." şeklinde görüş bildirdi. Program sürerken dikkat çeken bir olay yaşandı. Reklam arasında Meral Akşener tarafından arandığını söyleyen Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

"İKTİDARI VE MUHALEFETİ BİRLEŞTİRDİM"

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Medyatava'ya konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, "Tarihte ilk kez iktidarın ve muhalefetin trollerini birleştirdim" diyerek "Dağılan masanın toplanmasına yardım ettim" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK İÇİN DEĞİL, TEŞEKKÜR İÇİN ARADIK"

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Ersan Şen'in adaylığı konusunda yöneltilen soruyu, "Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü." diyerek yanıtlamıştı.