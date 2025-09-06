Haberler

Ermenistan ve Azerbaycan Arasında Güven Ortamı Oluşuyor

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, Azerbaycan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yurtdışı ziyareti için hava sahasını kullandırdığını açıkladı ve bu durumu barış sürecinde olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan açıklamasında, Azerbaycan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta gerçekleştirdiği yurtdışı ziyareti ve dün Ermenistan'a dönüşü için hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde güven ortamı oluşmaya başlıyor. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının 30 Ağustos'ta Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurtdışına çıktığı ve dün gece yine aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'a döndüğünü belirtti. Baghdasaryan, uçuş için Bakü'den izin talep edildiğini ve olumlu bir yanıt aldıklarını belirterek, "Bu olayı, bölgede iletişim ablukalarının kaldırılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması yönünde atılmış pratik bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Azerbaycan tarafından henüz duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
