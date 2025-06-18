Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika