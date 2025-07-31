Ermenistan, Azerbaycan ile Olası Ulaşım Yollarını Görüşüyor

Ermenistan Başbakanlığı Basın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, "Sünik bölgesi üzerinden Azerbaycan'ı Nahçivan ile bağlayan olası bir yola ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan yalnızca bölgesel ulaştırma yollarının kullanımıyla ilgili çeşitli çözüm yollarını görüşmekle kalmayıp, bu çözüm yollarından biri üzerinde anlaşmaya varılmasıyla da ilgilenmektedir" dedi.

Ermenistan basınında yer alan "Sünik bölgesi üzerinden Azerbaycan'ı Nahçivan ile bağlayan olası bir yolun kontrolü, üçüncü bir ülkeye ya da özel bir şirkete verilebilecek" yönündeki iddialara yanıt geldi. Ermenistan Başbakanlığı Basın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan medyasında, bölgedeki ulaşım yollarının açılması konusundaki Ermenistan'ın tutumuna ilişkin bazı kafa karışıklıklarının olduğu göze çarpıyor ve medya, Ermenistanlı yetkililerin açıklamalarında çelişkiler görüyor. Bu durum bir nebze anlaşılabilir, çünkü konu birçok ayrıntıya sahip ve bu ayrıntılar bazen kira, kiralama, inşaat hakkı, yetki devri gibi bazı terimlerle birleştiğinde daha da karmaşık hale geliyor. Bu terimlerin her biri, neyi tam olarak ifade ettiğine bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir" dedi.

"Ermenistan, çözüm yollarından biri üzerinde anlaşmaya varılmasıyla ilgilenmektedir"

Meseleyi netleştirmek amacıyla yaptığını belirten Baghdasaryan, "Ermenistan Cumhuriyeti, toprak bütünlüğü, egemenliği ve yetki alanı ile bağdaşmayan ulaştırma yolu seçeneklerini hiçbir zaman görüşmemiştir, şu anda da görüşmemektedir ve gelecekte de görüşmeyecektir. Buna karşılık, toprak bütünlüğü, egemenlik ve yetki çerçevesinde, Ermenistan yalnızca bölgesel ulaştırma yollarının kullanımıyla ilgili çeşitli çözüm yollarını görüşmekle kalmayıp, bu çözüm yollarından biri üzerinde anlaşmaya varılmasıyla da ilgilenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'da karayollarının işletmesi bugün olduğu gibi geçmişte de özel şirketlere devredilmiştir"

'Ermenistan böyle bir konuyu görüşmemiştir, görüşmüyor ve görüşmeyecek' açıklaması yapan temsilcilere değinen Nazeli Baghdasaryan, bunların açıkça Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisiyle bağdaşmayan çözümlerden söz ettiğini kaydetti. Sözcü Nazeli Baghdasaryan, "Ermenistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisi elbette devredilemez. Ancak demiryolları, boru hatları ve enerji hatlarının işletmeciliği devredilebilir. Bu arada, Ermenistan'da karayollarının bakımı ve işletmesi bugün olduğu gibi geçmişte de özel şirketlere devredilmiştir. Bu işletmenin kim tarafından ve ne kalitede yapıldığı başka bir meseledir. Ancak bu, söz konusu konuyla ilgili değildir" dedi. - ERİVAN