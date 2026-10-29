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Erhürman Lefkoşa'da 29 Ekim töreninde 'aydınlık yolda ilerliyoruz' dedi

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Erhürman Lefkoşa'da 29 Ekim töreninde 'aydınlık yolda ilerliyoruz' dedi Haber Videosunu İzle
Erhürman Lefkoşa'da 29 Ekim töreninde 'aydınlık yolda ilerliyoruz' dedi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne yazdığı mesajda 'Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, "Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Törende protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.

"Aziz Atatürk, sergilediğiniz büyük kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı değerlere dikkat çekti. Erhürman, "Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Büyük mücadeleler sonucunda kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünde, huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken sergilediğiniz büyük kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. İlke ve devrimleriniz ile kurduğunuz Cumhuriyet'in bizlere emanet ettiği çağdaş değerler, bir asrı aşkın süredir yolumuzu aydınlatmaktadır. Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Halkımızın huzurunu, güvenliğini ve refahını her şeyin üzerinde tutarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı, bugün bir kez daha aziz hatıranız huzurunda ifade etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız çağdaş değerleri yaşatmak, daha da ileriye taşımak ve emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde sizi derin bir minnet, saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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