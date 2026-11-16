Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Cederin ile Kıbrıs meselesini görüştü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç'in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin ile Kıbrıs meselesi ve Ada'daki güncel gelişmeleri görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç'in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin'i Cumhurbaşkanlığında kabul ederek görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs meselesi ve güncel gelişmeler ele alınırken, taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Kıbrıs meselesi ve Ada'daki güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman da hazır bulundu. Görüşme kapsamında hediye takdimi de gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı