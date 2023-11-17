Ergene Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yüksel, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yüksel, burada taptığı açıklamada, zaman zaman mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla esnafların sorunlarını dinlediğini söyledi.

Bu ziyaretler sırasında halk ile birebir iletişim de kurabildiklerini ifade eden Yüksel, sıkıntıları yerinde öğrenip çözüme kavuşturmak için çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Yaptıkları ziyaretlerden halkın da son derece memnun olduğunu vurgulayan Yüksel, "Mesai kavramı gözetmeden Ergene'nin tüm mahallelerinde çalışıyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşini severek yapanlar yorulmazlar" diye konuştu.

Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak ödenen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 2023 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2023 Perşembe günü sona ereceğini hatırlatarak doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için veznelerin 25 ve 26 Kasım günleri de hizmet vereceğini belirten Kum, "Veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluk nedeniyle ilgili ödemelerinizi son güne bırakmamanızı rica ederiz. Borç bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borç bilgilerine ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.