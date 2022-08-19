Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan, YSK'ya "Bu adama bedel ödetin" çağrısında bulundu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok" açıklamasına sert tepki gösterdi. YSK Başkanı'nın konuyu yargıya taşıması için çağrı yapan Erdoğan, ''Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli" dedi. Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu ise "Bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bile yok'' sözleri de soruldu.

"Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz?'' diyen Erdoğan şöyle konuştu; ''Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı.

Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız. Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lviv'deki tarihi zirve sonrası Türkiye'ye dönüşünde kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise jet yanıt geldi. Twitter hesabından Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Erdoğan "Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar" demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın."

Erdoğan, YSK'ya 'Bu adama bedel ödetin' çağrısında bulundu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

x girilmez:

Peki bu cümleyi akp kursa neler söylenirdi.. sandığa müdahaleden oy çalmaktan tutunda kirli kirli söylemler, son zamanlarda Chp bürokrasiye sızarak akp nin adımları takip edip bunları dile getirip biz yaptırdık algısı ile gündeme geliyor anlaşılacağı üzere Erdoğana karşı oyun büyük

Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title