Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranları

Nevşehir'de yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Erdoğan Nevşehir genelinde %62,88 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise %30,64 oy aldı. Sinan Oğan ise %6,09 oy oranına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir oy oranlarını Nevşehir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Nevşehir (merkez ilçe) Acıgöl Avanos Derinkuyu Gülşehir Hacıbektaş Kozaklı Ürgüp kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE NEVŞEHİR'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Nevşehir genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %30,64; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,88; Sinan Oğan yüzde %6,09 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,39 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN NEVŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacıbektaş, Kozaklı, Derinkuyu, Merkez, Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Ürgüp ilçelerinde toplamda %62,88 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU NEVŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş, Kozaklı, Derinkuyu, Merkez, Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Ürgüp ilçelerinde ederek %30,64 oy aldı.

SİNAN OĞAN NEVŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de yüzde %6,09 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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