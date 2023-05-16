Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Nevşehir geliyor. Peki, Nevşehir milletvekilleri kimlerdir 2023? Nevşehir'in yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Nevşehir AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Nevşehir milletvekilleri kimlerdir 2023? Nevşehir'in yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Nevşehir AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Nevşehir AKP milletvekilleri kimdir? Nevşehir CHP milletvekilleri kimdir? Nevşehir MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Nevşehir milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Nevşehir'den AKP 2 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Nevşehir milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Nevşehir Milletvekilleri İsimleri:

Süleyman Özgün

Emre Çalışkan

MHP 2023 Nevşehir Milletvekilleri İsimleri: