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Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya borcu olan 6 belediye üzerinden muhalefete yüklendi. Grup toplantısında konuyla ilgili konuşan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), CHP'li 6 belediyeye prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz için harekete geçilmiş, borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu bildirilmişti.

"TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuyla ilgili muhalefete yüklendi. "Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Muhalefete yüklenmesinin ardından 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, "Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun" diye konuştu.

Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Tıpış tıpış gideceksiniz esad gibi rusya ya gitmeyin de

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

bu borçlar CHP'den önceki belediyelere ait yani sana ait zübük

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Biraz kendinden bahset hırsız

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Haber YorumlarıMGk:

Eşşek gibi de diyebilirdi okumuş adam saygılı konuşmuş

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Rabbim sizleri de asgari ücrete muhtaç edecek duruma getirsin inşallah. AMİN

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Haber YorumlarıVEFA:

Dervişin söylediği fikri, yaptığı zikridir. Sizlere neler yaptığına bakın!!!

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Süleyman Demirelin bir sözü var kazanın deviremediği iktidar yok diye bence çok haklı

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Haber YorumlarıSnr:

Gercekten iğreniyorum şu sohbetlerinizden.sizin yüzünüzden televizyon izlemeyi bıraktım.yabanci dizi platformlarıni takip ediyorum surekli

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Haber YorumlarıKaderim degil:

Akp Belediyelerde ödesin hemen. Madem adalet partisisiniz o zaman sizlere de icra gitsin. Siz daha yediğiniz yemislerin parasını ödemiyorsunuz. Nerede bizim vergiler. Yeter yahu. Yok akp şöyle, yok CHP şöyle. 22 bin lirayı enflasyona ezdirmedik diyor sonra herşeye %40 50 zam. Boş hepsi vallahi.

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Haber YorumlarıSnr:

erdoganin asgari ücretle ilgili konuşmasının yorumlarını kapatmis haber sitesi milletin tepkisini bildiği için.utanmadan hala hayırlı olsun. sozumuze sadık kaldık diyorlar.

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