Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası

Yerel seçimlerin ardından "Siyasette yumuşama" rüzgarları eserken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel 2'nci kez buluştu. Bu görüşmenin yankıları devam ederken Özel'in siyaset yapma tarzını "Olumlu" gören Cübbeli Ahmet, CHP'ye bakanlık verilebileceğini öne sürdü.

Siyaset gündemi ve Ankara kulislerinin gözü iki liderin görüşmesine dikkat kesilirken CHP ve AK Parti kurmayları tarafından yapılan açıklamada siyasette yumuşamanın toplum tarafından olumlu karşılandığı ifade edildi. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de, Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeye dair konuştu.

"CHP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Siyasette kavgaların azalmasını olumlu bulduğunu belirten Cübbeli, "Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ KAPANIR

Cübbeli Ahmet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da farklı bir yorum yaparak "Bir mesele daha var. İmamoğlu'nun önünü kapatır. Devlet birimleri İmamoğlu'nu gelmemesi için önemsiyor. Özgür Özel'in güçlenmesi, bu seçimlerde belediyelerin CHP lehine sonuçlanması Özel'in de yeri sağlamlaştı, Erdoğan ile görüşmesi vs derken İmamoğlu'nun da etkisi söner. Hani kulelerde paralar sayılmıştı. Dosyanın akıbeti ne olacak? Soruşturma başlatılmıştı. Devletin İmamoğlu özelinde tedirgin olduğu konular var. Hükümet Özel'in yükselmesini ister." sözlerini kullandı.