Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki paralara ilişkin "Görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü" yorumuna da değindi. Erdoğan "Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun! Bunlar ellerini attıkları her şey gibi ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki paralarla ilgili olarak da konuşmuştu.

ÖZEL: BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Özel "Ben o görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız. Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan kişiyi affetmek mümkün değil" demişti.

ERDOĞAN: SEN BU KAFAYLA GİDERSEN DAHA ÇOK ŞOK OLURSUN

Özel'in sözleri bugün AK Parti'nin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi, bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yargı Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine gelmiş geçmiş en pervasız, organize suç örgütüne yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, şikayet edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP'li.

"ŞİKAYET EDENLERİN VE EDİLENLERİN CEMİ CÜMLESİ CHP'Lİ"

İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı. Yani ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. Orada da şikayet edenlerin ve edilenlerin cemi cümlesi CHP'li. Gazetelere ve televizyonlara yansıyanları sizler de görmüşsünüzdür. Bakın burada sadece bir örneği sizlerle paylaşacağım. TOKİ ile yarışacak vizyon projemiz dedikleri İzmir'deki kooperatif skandalında failler de mağdurlar da feryatlarını CHP Genel Merkezi'ne duyuramadıkları için gidip haklarını mahkemelerde arayanlar da CHP'lilerden oluşuyor.

"100 YILLIK HALK PARTİSİ OLMUŞ HARAÇ PARTİSİ"

İşin daha vahim tarafı skandal, henüz inşaat aşamasındayken dikkatinizi çekerim, demirden çaldıkları için patlak veriyor. Şurası da son derece önemli. Söz konusu kooperatif CHP yönetiminin bu modeli Türkiye'nin her iline yayacağız diyerek örnek gösterdikleri bir proje. Hani derler ya "Güler misin, ağlar mısın?" Bunlarınki tam o hesap. 100 yıllık Halk Partisi olmuş Haraç Partisi. Neticede yüzlerce mağdur son çare olarak gidiyor, yargıya başvuruyor. Yargının tek yaptığı önüne gelen bu şikayetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Yani ortada siyasi değil, tamamen hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında hamdolsun biz yokuz.

"ÖZGÜR EFENDİ, DAHA ÇOK ŞOK OLURSUN"

Ancak CHP muvazeneyi öylesine kaybetmiş durumda ki rüşvet alınırken suçüstü yapılan baklava kutularından euroların fışkırdığı bir cürmümeşhut olayını dahi utanmadan bize mal etmeye kalkıyor. Gözaltılar olunca hemen "Siyasi operasyon." dediler. Rüşvet görüntüleri ortaya çıkınca yerlerine kös kös oturdular. Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış, "Şok oldum." diyor. İyi ki şok oldun. Sen bu kafayla gidersen Özgür Efendi, daha çok şok olursun, mahcup olursun, en sonunda rezil rüsva olursun.

"CHP ZİHNİYETİNİN EN SON KURBANI BAKLAVA OLMUŞTUR"

Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur. Bunlar ellerini attıkları her şey gibi ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıanti mizantropist:

AKP belediyeleri zemzem suyu yıkanmıştır, en ufak yolsuzluk hırsızlık veya haksızlık bulamazsınız, bu nedenle savcılar AKP belediyeleri için soruşturma açmayı aklından bile geçiremez.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Konuşmuş oğlum paraları sıfırladınız mı diyen ayakkabı kutusu sahibi

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Haber YorumlarıAlkurt:

S,C.Baskanim, Turkiye de Tam 167 siyasi Parti var bunun 38 faliyette. CHP ci veya AKP ci degil, fakat adaleti Hak hukuku Gören biriyim. Simdi 38 Parti icinde neden sadece CHP gundemde, haa kötü karekterliler temizlenir partiden, ama bunlarin hepside kötü degil ya, oteki partiler cok mu temiz, veya sadece Ata nin kurdugu Partiy mi yipratmak isteniyor hatta kapatilmak mi isteniyor, Sizden veya Bahceli Baskandan bir aciklama gelmesin gerekmez mi?..Olmuyor.. Atatürk un kurdugu her daim yasayacak

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Haber YorumlarıSerkan Özcan:

rüşvet videosundaki adamın kolunda dövme var bu adamda yok ne iş bu nasıl bir kumpas anlamış değilim

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Haber YorumlarıNilüfer Çam:

hahahahaaa ayakkabı kutuları arka planda kaldı desene

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