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Erdoğan - Miçotakis görüşmesi öncesi Atina'da gündem Kariye Camii

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme amacıyla atılan adımlar doğrultusunda 13 Mayıs'ta Ankara'ya gelecek. Erdoğan - Miçotakis görüşmesi öncesi Kariye Camii'nin ibadete açılması Atina'da rahatsızlığa yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra 7 Aralık 2023'te Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de önümüzdeki pazartesi günü Ankara'da olacak. Miçotakis, Türkiye ziyaretinde Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi konusunu gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Bugün başkent Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'yla bir araya gelen Miçotakis, Kariye Camii konusunu 13 Mayıs'ta Erdoğan'la yapacağı görüşmede gündeme getireceğini söyledi.

ATİNA RAHATSIZ OLDU

Görüşmenin ardından Yunan basınına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; bir kültürel miras anıtından söz ediyoruz. Eğer iyi ilişkiler istiyorsak ortak değerlere saygı göstermeliyiz" diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada, "Türk yetkililerin verdiği karar uluslararası topluma bir meydan okuma niteliğindedir, yapının UNESCO kültür mirası karakterini bozmakta ve ona hakaret etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

1945'TEN BERİ MÜZEYDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, pazartesi düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı.

Fatih'te bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla Kariye Camii, müzeye dönüştürülmüştü.

Daha önce Ayasofya camii ibadete açıldığında da Yunanistan'dan tepki gelmişti.

Erdoğan - Miçotakis görüşmesi öncesi Atina'da gündem Kariye CamiiFatih'te bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina ilk olarak, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Ankara Atina Cami Diplomasi Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

yaşar sefa:

KIRK YIL ÖNCE BELGRATTA YÜZLERCE CAMİDEN NAMAZİÇİN HİÇ BİR TANE BULAMAMIŞTIM.SORDUGUMDA BIRİLERİ KENAR MAHL.DE BİR CAMİ TARİF ETTİ ONU DA KADDAFİ MODERN TARZDA YAPTIRMIŞ VECAMİYE BENZEMİYORDU.ÜZÜLMÜŞTÜK.

3
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ASD:

AYASOFYANIN ÜST KATININ ÖZEL ŞİRKETE VERİLMESİNİ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM...

2
0
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