Erdoğan - Miçotakis görüşmesi öncesi Atina'da gündem Kariye Camii

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra 7 Aralık 2023'te Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de önümüzdeki pazartesi günü Ankara'da olacak. Miçotakis, Türkiye ziyaretinde Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi konusunu gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Bugün başkent Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'yla bir araya gelen Miçotakis, Kariye Camii konusunu 13 Mayıs'ta Erdoğan'la yapacağı görüşmede gündeme getireceğini söyledi.

ATİNA RAHATSIZ OLDU

Görüşmenin ardından Yunan basınına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; bir kültürel miras anıtından söz ediyoruz. Eğer iyi ilişkiler istiyorsak ortak değerlere saygı göstermeliyiz" diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada, "Türk yetkililerin verdiği karar uluslararası topluma bir meydan okuma niteliğindedir, yapının UNESCO kültür mirası karakterini bozmakta ve ona hakaret etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

1945'TEN BERİ MÜZEYDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, pazartesi düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı.

Fatih'te bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla Kariye Camii, müzeye dönüştürülmüştü.

Daha önce Ayasofya camii ibadete açıldığında da Yunanistan'dan tepki gelmişti.

Fatih'te bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina ilk olarak, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti.