Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı

Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

DURUM BIÇAK SIRTI

Ankete katılanların yüzde 46.9'u tercihini Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı yüzde 45.2'de kaldı.

MUHARREM İNCE YÜZDE 5'LERDE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yüzde 5.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan yana tercihini kullananların oranı yüzde 2.4 olarak belirlendi.

İşte Metropoll Araştırma'nın anket sonuçları;