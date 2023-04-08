Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 46.4, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.9 olarak belirlendi. Muharrem İnce'nin yüzde 4.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Sinan Oğan ise yüzde 0.8'de kaldı. Araştırmada 3.4 olarak ölçülen kararsızların oranı ise dikkat çekti.

Seçimler için son düzlüğü girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Orthus Araştırma tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

?? %46,4 Recep Tayyip Erdoğan

?? %44,9 Kemal Kılıçdaroğlu

?? %4,5Muharrem İnce

?? %3,4Kararsız

?? %0,8Sinan Oğan