Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? HDP'nin Kürt seçmene anket yaptırdığı anketten çıkan sonuç hayli enteresan

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken HDP, Kürt seçmenin yoğun yaşadığı kentlerde yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankette katılımcılara "Seçimin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 58.6'sı Kılçıdaroğlu'na, yüzde 9.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini belirtirken; ikisine de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24.

Halkın Demokrasi Partisi, cumhurbaşkanı adayı ve seçimiyle ilgili Kürt seçmenin yoğun yaşadığı kentlerde anket yaptırdı. Ankette Kürt seçmenlere, "Seçim ikinci tura kaldığında kime oy verirsiniz?", "İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa hangisine oy verirsiniz?", "İkinci tura Erdoğan ve İmamoğlu kalırsa hangisine oy verirsiniz?", "Sizce HDP ilk turda aday çıkarmalı mı?", "HDP kapatılırsa tavrınız ne olur?", "Alevi adaya oy verir misiniz?" gibi sorular yöneltildi.

YÜZDE 41'İ KADIN ADAYDAN YANA

Ankette öncelikli olarak "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kadın mı erkek mi olmalı?" sorusu soruldu. Ankete katılan Kürtlerin yüzde 41'i kadın adayı tercih ederken, yüzde 30'u fark etmez yanıtı verdi. Geri kalan yüzde 29'u erkek aday için tercih kullandı. Aday belirlemek amacıyla oluşturulan komisyon da çalışmalarını kadın isimler üzerinde yoğunlaştırdı. HDP'nin Danışma Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Şebnem Oğuz, siyasetçi Nurten Ertuğrul ve yazar Ayşegül Devecioğlu adı geçen isimlerden.

YÜZDE 74.3'Ü DOĞRUDAN HDP'NİN ADAYINA OY VERECEK

Yapılan çalışmada Kürt seçmenlere doğrudan kime oy verecekleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 74.3'ü HDP'nin adayına, yüzde 10'u Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 3.8'i Kemal Kılıçdaroğlu'na, yüzde 1.4'ü ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı. "Seçim ikinci tura kaldığında kime oy verirsiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 63.1'i "HDP'nin işaret edeceği aday", yüzde 14.2'si Millet İttifakı ve yüzde 10.7'si ise Cumhur İttifak'ına yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 7.4.

ERDOĞAN'LA KILIÇDAROĞLU ARASINDA UÇURUM FARK

Pek olası görünmese de ankette "İkinci tura HDP'nin adayı ve Erdoğan kalırsa kime oy verecekleri" de soruldu. Kürtlerin yüzde 82.7'si HDP'nin adayı, yüzde 11.4'ü ise Erdoğan'da karar kılarken, kararsızların oranı ise yüzde 4. İkinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Seçmenin yüzde 58.6'sı Kılçıdaroğlu'na, yüzde 9.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini belirtirken, ikisine de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24.

İkinci tura Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalması durumunda ise kararsızların oranı yüzde 20'ye düşerken, İmamoğlu'na destek yüzde 58.7, Erdoğan'a destek ise yüzde 11.7 olarak çıktı.

KÜRTLER, ALEVİ BİR ADAYI DESTEKLER Mİ?

Ankette ayrıca seçmenlere "Alevi bir ismi destekleyip, desteklemeyecekleri" de soruldu. Katılımcıların yüzde 85'i Alevi bir adayı destekleyebileceklerini söyledi.