Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy kullandığı sandıktan kim çıktı? İşte sonuçlar

Türkiye genelinde oy sayım işlemi devam ederken Cumhurbaşkanı adaylarının oy kullandığı sandıklardan çıkan sonuçlar belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullandığı sandıktan 229 oy çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 90 oyda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıkta 212 oyla birinci olurken, Kılıçdaroğlu 132, Sinan Oğan ise 12 oyda kaldı. Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta ise en yüksek oyu Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte Türkiye genelinden oy sayım işlemi başlamadı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıklarda sonuçlar belli oldu.

KILIÇDAROĞLU KENDİ SANDIĞINDA BİRİNCİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

OY KULLANDIĞI SANDIKTA EN FAZLA OY ERDOĞAN'A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

SİNAN OĞAN OY KULLANDIĞI SANDIKTA SONUNCU OLDU

Sinan Oğan'ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

MUHARREM İNCE'NİN SANDIĞINDAN KILIÇDAROĞLU ÇIKTI

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12 ve Muharrem İnce'ye ise 3 oy çıktı.