Erdoğan, isim vermeden Davutoğlu'nun sözlerine atıfta bulundu; devamındaki tepkisi bomba

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen "Seçtiğimiz cumhurbaşkanı 'Ben karar vereceğim' derse kriz çıkar, yeniden seçime gideriz" şeklindeki çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

DERİN BİR "AH" ÇEKTİ

Eski yol arkadaşı Davutoğlu'nun adını anmayan Erdoğan, "Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da okumamışlar. Daha seçilmemişsin, seçilmediğin halde nasıl hemen seçime gideriz diyorsun?" dedi. Cumhurbaşkanı o anlarda sözlerine ara vererek "Ahh ah... Neyse olan oldu" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR SADECE ZARAR DOSTUDUR"

Erdoğan sözlerini ise şu şekilde sürdürdü: "Masanın altında, üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliklerini istediği tek bir örnek görülmemiştir. Her eser ve hizmeti nasıl bunlara rağmen yaptıysak Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde hayata geçireceğiz."

KILIÇDAROĞLU DAN YANIT VERMİŞTİ

Davutoğlu'nun çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir" demişti.