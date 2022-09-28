Erdoğan'ın vatandaşın talebini duyunca 'Söyleyin o yapar' sözleriyle işaret ettiği Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi

Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden hastaneye yol yapılmasını isteyen bir vatandaşa, "Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar" yanıtını verdi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt olarak Etlik Şehir Hastanesi'ne yapılan bir yolun fotoğrafını paylaşan Mansur Yavaş, "Günlerdir planlı sürdürdüğümüz çalışma tamamlanınca her zaman olduğu gibi maliyetini de pankartla hemşehrilerimize duyuracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Konuşmasının ardından kurdele kesimine geçen Erdoğan'la hastanenin yollarının yapılmasını isteyen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

ERDOĞAN: ABB BAŞKANINA SÖYLERSİNİZ O YAPAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hastane bu noktaya geldi ama natamam. Peki buranın eksiği ne?" dedi. Kabalıktan yükselen bir ses, yolların yapılmasını talep etti. O anlarda duraksayan Erdoğan, "Bir dur, bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanı'mız yapacak" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY TAMAM, EKSİĞİMİZ YEŞİLLİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Şimdi burada çevre düzenlemesi konusunda eksiğimiz var. Nedir o? Yeşillik, yeşillik... Fidanlar, ağaçlar dikilmiş. Bir de bunu yeşilliklerle güçlendirirsek tadına doyum olmaz" diyerek devam etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"MALİYETİNİ DE HEMŞEHRİLERİMİZE DUYURACAĞIZ"

Etlik Şehir Hastanesi'ne yapılan bir yolun fotoğrafını paylaşan Mansur Yavaş, attığı tweet'te "Günlerdir planlı sürdürdüğümüz çalışma tamamlanınca her zaman olduğu gibi maliyetini de pankartla hemşehrilerimize duyuracağız" ifadesini kullandı.