Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'deki Katar ziyareti sebebiyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

15 Eylül'de Katar'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

KATAR'A KRİTİK ZİYARET

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Eylül tarihinde Katar Devleti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
