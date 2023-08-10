Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 16 vali merkeze alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle birlikte 16 vali merkeze alındı. "Vali-mülkiye başmüfettişi" olarak görevlendirilen isimler arasında Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ardahan Valisi Hüseyin Öner gibi isimler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile vali ataması gerçekleştirilirken, 16 vali ise merkeze alındı.

DENİZLİ VALİSİ ATİK MERKEZE ÇEKİLDİ

Yayımlanan kararnameyle Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirildi.

BAYBURT VALİSİ EPCİM DE LİSTEDE

Yine listede Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim gibi isimler de yer aldı.