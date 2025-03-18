Erdoğan'ın "Görevinizi yapın" talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

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Esenyurt Belediyesi, başıboş sokak hayvanlarını toplamaya başladı, ancak bazı hayvanseverler bu duruma tepki göstererek uygulamanın hayvan haklarına aykırı olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti.

Esenyurt Belediyesi, sokaklarda başıboş gezen hayvanları toplamaya başladı. Ancak, bazı hayvanseverler bu duruma tepki göstererek uygulamanın hayvan haklarına aykırı olduğunu savundu.

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Belediye ekipleri kadınların saldırıları karşısında "Polis gelsin" derken, kadınlar ise adeta sinir krizi geçirdi. Toplatılan köpekler için "Bırak çocuğu ısırmıyor o." "Vermeyeceğim" "Kendimi öldürürüm" diyen kadınlara karşı ekipler ne yapacağını şaşırdı. O anlar ise bölgedekiler tarafından kayda alındı.

ERDOĞAN "GÖREVİNİZİ YAPIN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla mücadelede siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Farklı bahanelerle görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" demişti.

Erdoğan'ın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Onlarida toplayın ...

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Haber YorumlarıHamza Dokmen:

karşı gelen kuduz köpekleri de toplayın onları da kısırlaştırın

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

geç kalınmış yerinde bir karar, kendini öldürmek isteyenlere de engel olunmamalı, herkesin kendi hayatı, kendi tercihi sonuçta.

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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

belediye topluyor vermiyorsunuz. o zaman kendiniz alın. iki şıkkıda kabul etmiyor ne alıyor ne veriyor. bunun izahı yok alın bunları doğru ruh ve sinir hastalıkları hastanesine.

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Haber YorumlarıHalit:

yanyana toplayın

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Haber YorumlarıErgün Erkuş:

ÇOK SEVİYORLARSA SAHİPLENSİNLER.ŞOV ŞOV...

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Haber Yorumlarıserkan bosver:

Zaten kıyıda köşede vatandaşların baktığı zararsız köpekleri, yeri yurdu belli olan bakılan köpekleri toplamak kolay. Kastedilenler sürü halinde başıboş olanlar.. ama diğerlerini toplamak memurların işine geliyor. Memurların bunun ayırımını yapabilecek beceride olacaklarını sanmıyorum

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Haber YorumlarıBabilya :

BU HAYVANLARIN GÜNAHI HEPİMİZİ YAKACAK.Toplayıp öldürmeyin kısırlaştırın.

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Haber YorumlarıYILDIZ:

ne alır bakarlar ne verirler... Ne emmeye ne gömmeye geliyor bunlar da

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

belediyeler zırlayana kadar şartları iyi olan barınaklar yapsın! kısırlaştırma yok, barınak yok oh ne ala memleket. ben çocuğumu sokakta bulmadım.

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