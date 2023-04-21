Erdoğan'ın, 'Diyanet'i kaldıracaklarmış' sözüne Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kimsenin gücü yetmez

Yeniden ibadete açılan Sultanahmet Camii'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış, yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış." sözlerine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez." dedi.

Bugüne kadar 5 kez restorasyondan geçen Sultanahmet Camii, 5 senelik çalışmanın ardından Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde yeniden ibadete açıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklendi.

"İKTİDARA GELİNCE DİYANET'İ KAPATACAKLARMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Diyanet İşleri kapatacağını söylediğini belirtti. Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış, yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle birlikte ele ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A DİYANET YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Adıyaman'da temaslarda buluna Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

"DİYANET'İ KAPATMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez" dedi.