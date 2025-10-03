Erdoğan'ın Davutoğlu ve Babacan'ı yanına alması ne anlama geliyor?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlediği resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti liderleriyle bir araya geldiği anlar damga vurdu.

YENİ DÖNEMİN İŞARETLERİ

Resepsiyon sırasında verilen fotoğraf kareleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, söz konusu fotoğraf karesi için "Bu kareler, siyasetin önümüzdeki günlerde alacağı yeni şekle yönelik çokça ipucu barındırıyor" ifadelerini kullandı.

SİYASİ KURGU DEĞİŞEBİLİR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da yer aldığı fotoğraf karesi için bir değerlendirme de Cem Küçük'ten geldi. Küçük, bahsi geçen fotoğraf karesi için "Yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir" yorumunu yaptı.

İşte o geceden kareler;