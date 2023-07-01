Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüyü eleştiren Hüseyin Baş'a Mustafa Varank'tan ağır yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntülerle ilgili "Liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor" şeklinde bir paylaşım yapan Hüseyin Baş'a yanıt Mustafa Varank'tan geldi. Baş'a babası üzerinden göndermede bulunan Varank, "Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen videoya en ilginç tepki Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Paylaşılan videoyu "komik" olarak nitelendiren Hüseyin Baş'a yanıt AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi.

GÖRÜNTÜLERİ VARANK PAYLAŞTI

Dün öğlen saatlerinde Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan'ın oyun sırasında dinç ve zinde olduğunu gösteren görüntüler, kısa sürede gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi.

"GENÇ GÖSTERİLME İHTİYACI"

Görüntülerle ilgili Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Görüntüyü komik bulduğunu belirten Baş, "Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor" ifadelerine yer verdi.

VARANK'IN YANITI ÇOK SERT OLDU

Hüseyin Baş'ın bu paylaşımına Mustafa Varank'tan çok sert bir yanıt geldi. Hüseyin Baş'a babası Haydar Baş üzerinden yanıt veren Varank, şu paylaşımı yaptı: "Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek."

"HADDİNİ AŞMA, SONRA ÜZÜLÜRSÜN"

Çok geçmeden Hüseyin Baş'tan da Varank'ın bu çıkışına yanıt geldi. Varank'ın paylaşımını alıntılayan Baş, "Hayatta neye inanırım biliyor musunuz? Kimse bu arkadaş gibi yalan ve iftiraya sarılmamalı, haddini de aşmamalı. Sonra üzülür… Öte yandan utanması gereken babasının partisini yöneten biri değildir, devletin malını babasının malı gibi çarçur edenler, milletin hakkını sağa sola peşkeş çekenlerdir. Ayrıca babam şeyh olsaydı dizinin dibinden ayrılmazdınız zira bayılırsınız şeyhlere" ifadelerini kullandı.