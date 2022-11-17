Erdoğan'ın Akşener'e yaptığı "6'lı masadan kalk" çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrasında Endonezya'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarına damga vuran ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı siyasette dengeleri altüst edecek çağrı oldu.

"BİZ BU MUHALEFETE YABANCI DEĞİLİZ"

Önce muhalefete yüklenen Erdoğan, "Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar terör örgütü PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık.

"TEMENNİ EDERİZ Kİ İYİ PARTİ 6'LI MASAYI TERK EDER"

Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

ÇAĞRIYA YANIT İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çağrısı Ankara kulislerinde büyük ses getirirken, çağrıya yanıt ise İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akşener'in "Ay harika ya" ifadesini kullandığı 2 saniyelik bir videoya yer verildi.

İşte o paylaşım;