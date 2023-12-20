Üye Girişi
Haberler

Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini söylemesi sonrası İstanbul adaylığı için adı geçen Murat Kurum ve Adil Karaismaloğlu isimlerini şimdilik rafa kaldırdı.

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde AK Parti'de, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP'nin yönettiği büyükşehirlerde gösterilecek adaylar konusunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerinin belediye başkan adayı olarak gösterilemeyeceğini açıklamasının ardından, İstanbul için adı geçen İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı.

ANKET ÇALIŞMALARINDAN SONRA ERDOĞAN ADAYI AÇIKLAYACAK

AK Parti'de tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday gösterileceğine çevrilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta mutlaka almak istediklerini ifade ettiği İstanbul için temayül yoklamalarında Murat Kurum, Tevfik Göksu, Erkan Kandemir ve Adil Karaismailoğlu gibi isimlerin öne çıktığı öğrenildi. İBB için adı geçen isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulurken, yapılacak çapraz anket çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonuna kadar nihai kararını vererek adayı duyuracak.

"VEKİL" OLMALARI İBB ADAYLIĞI İHTİMALİNİ RAFA KALDIRDI

Ancak bu noktada Erdoğan'ın, "Çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini" söylemesi kulisleri hareketlendirdi. Bu gelişme üzerine İstanbul için adı geçen Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu'nun aday olma ihtimali şimdilik rafa kalkmış oldu.

ERDOĞAN İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un yerinin çok farklı olduğu herkes tarafından biliniyor. Her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği megakenti yeniden kazanmak istediklerini ifade eden Erdoğan, en doğru adayı belirlemek için deyim yerindeyse kılı kırk yarıyor.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İstanbul için parolalarının "Yeniden İstanbul" olacağını belirterek "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir?
1000

Yorumlar (1)

Arda Yıldız:

ak parti murat kurumu aday koyarsa kazanır. yok inat ederse kimi koyarsa koysun kaybeder.

Yanıtla10
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title