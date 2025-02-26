Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Özel'e 'İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?' diye açık açık soruldu

Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 ilde yapılan son seçim anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı rakip gösterildi. Araştırmadan çıkan sonuca göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın gerisinde kalırken; Mansur Yavaş ise 4 puan önünde yer aldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı ayrı rakip gösterildi.

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'IN GERİSİNDE

Ankette Erdoğan, İmamoğlu karşısında oyların yüzde 42.5'ini alırken, İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 39.7 oldu. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 17.8 olarak belirlendi.

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

YAVAŞ, ERDOĞAN'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Erdoğan'ın karşısına Yavaş'ın aday çıktığı senaryoda ise durum tam tersi oldu. Yavaş'ın oy oranı yüzde 44.4 olarak ölçülürken, Erdoğan yüzde 40.1'de kaldı. Fikrim yok/cevabım yok diyenlerin oranı ise yüzde 15.5 oldu.

Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
img

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
img

Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
500

Yorumlar (52)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Erdoğan yeniden aday olabilirse tekrar seçilir, kimse bu iki basiretsize ülke falan emanet etmez...

Yorum Beğen292
Yorum Beğenme276
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Mansur Baskan, gelecegin Cumhurbaskani olmali

Yorum Beğen298
Yorum Beğenme233
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Mansur Yavaş aday gösterilmelidir.

Yorum Beğen258
Yorum Beğenme135
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuzaffer Akbıyık:

Hala İmamoğluna zemin hazırlanıyor. İstemiyoruz kardeşim istemiyorum ikinci bir Tayyip Erdoğan. Mansur başkanı istiyoruz. Türk milletçilerinin derdini bir dinleyip kulak verin artık. Türk yurdunda 2. sınıf insan olduk.

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme151
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselimeymenbayat7916:

bu millet abdal degil.neden beceriksiz birimi cm bas secsın ya.REIS den baskası yalan.mansur veya eko ne gibi bir basarısı var acaba millet nezlınde

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme116
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Unbekannt:

Bu anketi mutlaka sayın Yavaş'ta görüyordur, o halde neden aday olmuyor,demekki inandırıcı bir anket değil

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetin altıntaş:

Ey CHP millet Mansur Yavaş derken sen kimin degirmenine su taşıyorsun. Bu ısrarınız dış güçlerle baglantılımı cevap verin millete. Bu kafayla yine çakacanız

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Cevizci:

Arkadaşlar bu tarz haberlere asla itibar etmeyin!! Böyle haberler yaparak Mansur Yavaş'ın İmamoğlunu önünde götürdüğünü göstererek Mansur beyi aday yapmaya çalışıyorlar? Neden mi? ÇÜnkü Ekrem herkesin oyunu alacak DEM dahil ama Mansur bey DEM'in oyunu asla alamaz!Bu yüzden de Mansur Yavaş'ı aday yaptırtmaya çalışıyorlar!! Bunlar tamamen hükümet oyunları tuzağa düşmeyin!!!

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme100
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Bop baskaligini mansur yapamaz erdogandan bayragi eko alir...abd kimi secerse o madalyasini takar goreve baslatir.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan:

Deli deliyi gözünden tanır derler. Erdoğan, İmamoğlunun kendisi gibi bir aurası olduğunu biliyor ve hiç tanınmadığı insanlardan bile bu yüzden oy alacağını tahmin ettiğinden,tüm kesimlerden oy alacak merkez bir politikacı olduğunu gördüğünden, hülasa İmamoğlunu kendine daha büyük rakip gördüğünden Mansur Yavaşı parlatıp aday olmasını arzuluyor.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Tüm 52 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.