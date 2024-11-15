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Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Beştepe'de gerçekleşen toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu yönündeki iddialara cevaben gerçekleşen zirvede terörle mücadele, ABD seçimleri ve Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla sürecin devamında yaşananların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK İDDİASI

MHP lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrasında Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddia edilmişti.

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt niteliğinde bir mesaj içeren toplantının 3 önemli gündem maddesi olduğu ortaya çıktı.

ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRLE MÜCADELE

Beştepe'deki görüşmede masaya yatırılan ana başlığın terörle mücadele olduğu ve Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın artıların eksilerinin tartışıldığı öğrenildi.

ABD SEÇİMLERİ DE MASAYA YATIRILDI

Zirvede ele alınan bir diğer başlıksa Donald Trump'ın kazandığı ABD seçimleri oldu. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye yansımalarının neler olacağının masaya yatırıldığı toplantının üçüncü gündem maddesi ise Bahçeli'nin Öcalan çağrısı oldu.

ÖCALAN'A YÖNELİK ÇAĞRI DEĞERLENDİRİLDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve sürecin devamında yaşanan gelişmeler de Külliye'deki toplantıda ele alındı.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hikaye anlatma yağdanlık başı, biri teröristbaşını meclise getirelim diyor öteki ne diyor sen onu söyle:)))

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMurat Kara:

22 yıldır bir araya gelip duruyorlar ama maalesef hiçbir ilerleme yok sorunlar dağ gibi büyüyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
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