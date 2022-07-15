Erdoğan'ı çaya davet eden İmamoğlu kalabalığı böyle izledi: Biz Bekleyelim söz verdiğimiz gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu. Konuşma sırasında İBB'nin Saraçhane'deki binasında olan Ekrem İmamoğlu kalabalığı uzaktan izledi.

DÖRT NOKTAYA MOBİL BÜFE KURULDU

Saraçhane'deki konuşmasından önce Erdoğan'ı İBB binasında çay içmeye davet eden Ekrem İmamoğlu, etkinlik bitimine kadar Erdoğan'ı bekledi. Etkinlik kapsamında İBB'nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, dört farklı noktaya mobil büfe kurulduğunu aktardı.

"AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYARIZ"

İmamoğlu, etkinliği bir süre takip ettikten sonra makam odasına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye devam etti. İmamoğlu, "Biz bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Sayın Cumhurbaşkanı ararsa ağırlamaktan gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÇAY İÇMEYE DAVET ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanımızı defalarca Saraçhane'ye davet etmiştim. Muhtemelen gelemediği için şu ana kadar, bunu başka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Saraçhane'ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane'ye uğrar mı diye, davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum" demişti.