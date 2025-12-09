Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir devam eden "cellat" tartışmasında kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin deden neredeydi?" karşılığını vermişti.

"BU ŞAHIS İÇİN NEFES HARCAMAYI İSRAF GÖRÜYORUM"

Özel'in "Senin deden neredeydi?" sözlerine ilk kez yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça sert ifadeler kullandı. "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kolları da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için nefes harcamayı israf görüyorum. Doğruları konuşmaktan çekinmeyiz."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, tek aday olarak girip yeniden genel başkan seçildiği Kurultay'da, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyaretini hedef almış ve DEM Parti'ye seslenip "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Özel'e "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız." cevabı gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in 'cellat' açıklamasına tepki göstermişti. "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?" diyen Erdoğan, "Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir" demişti.

Özel, Erdoğan'ın bu açıklamasına Silivri'den verdiği yanıtta, "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin deden neredeydi?" ifadelerini kullanmıştı.