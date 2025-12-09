Haberler

Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt

Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt Haber Videosunu İzle
Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kendisine yönelik "Senin deden neredeydi?" sözlerine ilk kez yanıt verdi. Erdoğan "Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kolları da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için nefes harcamayı israf görüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir devam eden "cellat" tartışmasında kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin deden neredeydi?" karşılığını vermişti.

"BU ŞAHIS İÇİN NEFES HARCAMAYI İSRAF GÖRÜYORUM"

Özel'in "Senin deden neredeydi?" sözlerine ilk kez yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça sert ifadeler kullandı. "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kolları da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için nefes harcamayı israf görüyorum. Doğruları konuşmaktan çekinmeyiz."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, tek aday olarak girip yeniden genel başkan seçildiği Kurultay'da, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyaretini hedef almış ve DEM Parti'ye seslenip "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Özel'e "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız." cevabı gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in 'cellat' açıklamasına tepki göstermişti. "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?" diyen Erdoğan, "Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir" demişti.

Özel, Erdoğan'ın bu açıklamasına Silivri'den verdiği yanıtta, "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin deden neredeydi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız

Yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi

İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti

Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
Düğünde kaydedilen görüntü olay oldu: Herkes aynı soruyu soruyor

Düğünde kaydedilen görüntü olay oldu: Herkes aynı soruyu soruyor
İzlemeyen pişman olur! Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde süper maçlar var

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak
Dolandırıcıların yeni oyunu! Görüntülü aramaya cevap verdiğiniz an hayatınız kararabilir

Bu aramaya cevap verdiğiniz an hayatınız kararabilir
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
İbrahim Tatlıses, Gonca Cilasun'un elini öptü! Tepkisi dikkat çekti

Tatlıses elini öptü, 'Sadakat Hanım'ın tepkisi dikkat çekti
Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, geriye alacaklılar kaldı

AVM'lerin aranan markası Türkiye'den çekildi, çalışanlar isyanda
Onay çıktı! Mars, Pringles üreticisi Kellanova'yı 36 milyar dolara satın aldı

Son yılların en büyük hamlesi geldi! O artık dünyanın en pahalı cipsi
'Darp edildim' diyen Yıldız Asyalı'dan yeni açıklama! Eşi de suskunluğunu bozdu

Yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Suçlanan eşten de açıklama var
2 dev marka anlaştı! Küçük ve ucuz otomobil üretecekler

Dünya devi 2 markadan tarihi anlaşma! Ucuz otomobil üretecekler
İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti

İş insanının partisinde olay çıktı! Model, turist kıza dehşeti yaşattı
title