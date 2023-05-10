Erdoğan'dan seçim mesajı! 21 yıldır mücadele ettikleri kirli senaryoları madde madde sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili paylaşımında 21 yıldır millet adına mücadele ettikleri kirli senaryoları tek tek sıraladı. Erdoğan paylaşımının sonunda ise "14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleriyle dikkat çeken bir seçim mesajı verdi.

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime tam 3 gün kala dikkat çeken bir mesaj geldi.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK SEÇİM MESAJI

Twitter hesabından seçimlerle ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır mücadele ettikleri kirli senaryoları da madde madde sıraladı.

"ÜLKEMİZE HİZMET EDEN SİYASETÇİLERİN BAŞINA NE GELDİYSE..."

İşte Erdoğan'ın paylaşımı; "Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik. İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar;

Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler,

MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar,

Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar,

17-25 Aralık'ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal'in "montaj" olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler,

15 Temmuz'da FETÖ'cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler ve DEAŞ'ından PKK'sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar.

"CANIMIZ PAHASINA DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKTIK"

Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.

"SANDIĞIN ONURUNA, SANDIĞIN ŞEREFİNE ASLA HALEL GETİRMEDİK"

Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, "Anadolu İrfanına" güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz."