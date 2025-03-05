Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu

Kongre tarihinde bir ilk! Hareketine devam edince salondan kovuldu
Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya feshetme çağrısının ardından PKK ateşkes ilan etmesi sonrası örgütün kongreyi toplaması bekleniyor. Terör örgütü cephesinde bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine uyarı geldi. MYK'da talimat veren Erdoğan, "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun" dedi. Erdoğan ayrıca bakanlardan da teyakkuz halinde olmalarını istedi.

Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Pkk ömrünü tamamladı. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

PKK'NIN KOGREYİ TOPLAMASI BEKLENİYOR

Çağrının ardından ateşkes ilan eden PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın" açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından kısa süre içinde PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesih kararı alması beklenirken, devletin tüm birimleri de hem provokasyonlara karşı hem de toplumu sabote edecek girişimlere karşı gereken tedbirleri alıyor.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: HERKES DİKKATLİ OLSUN

Provokasyon girişimleri olabileceği istihbaratı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da süreçle ilgili partililere yeni talimat geldi. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun" dedi. Provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLARA: TEYAKKUZ HALİNDE OLUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili tüm bakanlara bizzat talimat verdiği, teyakkuz hâlinde olmalarını istediği ifade edildi.

"İSRAİL VE İRAN RAHATSIZ"

AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, birçok ülkenin de artık PKK terörün sonlandırılması noktasına geldiğini belirterek "Ama bazı ülkeler bu süreçten rahatsız. Bölgedeki istikrarsız ortamın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünen ülkeler var. Bunların başında da İsrail ve İran geliyor. Bu durumu DEM Parti de dikkatle takip etmeli" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
img

Cenazeye damga vuran an
img

Erdoğan çifti el ele iftara gitti
img

A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular

Oruç tutmaları olay oldu
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız

Trump'tan altın kart müjdesi: Bu parayı ödeyene vatandaşlık vereceğim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.