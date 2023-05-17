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Erdoğan'dan ahde vefa! İkinci turda seçimi kazanırsa BBP lideri Destici ile ilgili sürpriz bir planı var

Politika Haberleri

Pazar günü yapılan seçimlerde Genel Başkan Mustafa Destici de dahil olmak üzere aday gösterilen hiçbir ismi Meclis'e sokamayan Büyük Birlik Partisi'nde büyük üzüntü hakim... Yaşanan bu hezimet sonrası dün Destici ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda BBP liderine cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi vereceği konuşuluyor.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Katılımın bir hayli yüksek olduğu seçimde en büyük sürpriz "Oy potansiyelimiz yüzde 30'un üzerinde" diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaşadı.

İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Destici'nin kendisi de dahil olmak üzere aday gösterdiği hiçbir isim Meclis'e girme başarısını gösteremedi. Yaşanan hüsran, siyaset kulislerinde de büyük yankı uyandırdı.

Seçimin en büyük kaybedeni olmasına rağmen her fırsatta Cumhur İttifakı'na ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a şartsız koşulsuz destek veren Destici ile ilgili önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; Beştepe'de Destici ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda BBP liderine cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi vereceği konuşuluyor.

Erdoğan'dan ahde vefa! İkinci turda seçimi kazanırsa Meclis'e giremeyen Destici'ye görev verecek

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra bir paylaşım yapan Destici, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Öncelikle ilk turu açık ara önde bitirmesinden dolayı şahsım ve camiam adına tebriklerimi ilettim. 14 Mayıs seçimlerini ve 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdik. İkinci turu daha yüksek bir farkla kazanacağına olan inancımla başarı dileklerimi bildirdim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ahde vefa! İkinci turda seçimi kazanırsa Meclis'e giremeyen Destici'ye görev verecek

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Davut YALANCI:

Destici çok kurnaz. Kendini milletvekili sectirecek kadar bile oyu yok. Sanki ak partiye oy kazandırmış gibi rant kapısını ele geçirdi. Oh ne alaaa

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III Ahmet:

Milletin seçmediği oy vermediği birine milletin meclisinde ne gibi bir ahde vefa örneği gösterilipde bir şey verilecek acaba. Ahde vefa için parti olarak araba alın yada cebinizden alın bir şey yapın. Ama insanlar oy vermeyerek istemediklerini belirtmişler. Ak Parti ve sayın Cumhurbaşkanımızın asla kabul etmediği ve hata yaptıkları yer burası. insanların istemediği kişilerde ısrar etmesi ve koruması.

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