Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM Genel Kurulu'nda 14. kez yaptığı konuşmada tüm dünyaya mesajlar verdi, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi. Erdoğan konuşmasıyla bir kez daha İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü katliama en yüksek sesle tepki gösteren lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'deki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ABD İSRAİL'İN YANINDA DEĞİL KARŞISINDA DURUYOR"

BM'deki açıklamalarının ardından New York'taki Türkevine geçerken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Netanyahu'nun durdurulmasının gerektiğinin altını çizerek "ABD kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı, İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında Paris'teki Olimpiyat Oyunları'ndaki görüntülere ilişkin söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayarak, "Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz. Kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeliyiz" dedi.

BIDEN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

İsrail'e verdiği destek ile tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de iki devletli çözümün şart olduğunu belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti. Gazze'de bir ateşkese ulaşılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Biden, "Artık tüm tarafların kendi koşullarını sonuçlandırma, esirleri evlerine getirme, Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.