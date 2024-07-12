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Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı Amerika dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. '3. Dünya Savaşı riski' konusunda sorulan soruya "Doğrusu ben görmüyorum, görmek de istemiyorum" yanıtını verdi. Erdoğan, savaştan çok barışı konuşmanın ve bütün ülkelerin barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki NATO Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son günlerde sıkça konuşulan olası 3. Dünya Savaşı'na ilişkin, "Bütün ülkelerin gerilim değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerekiyor" dedi.

NATO ZİRVESİ SONRASI 3.DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Uçaktaki gazetecilerden biri Erdoğan'a 3. Dünya Savaşı riski hiç olmadığı kadar sık belirtilmeye başlandı. Siz son 2 büyük uluslararası zirveye katıldınız. Şanghay Zirvesi, sonrasında NATO Zirvesi. Bu iki zirvenin sonunda bu riskin yüksek olduğunu görüyor musunuz? Böyle bir kaygınız var mı? Eğer varsa bunu engellemek için hangi somut adımlar atılması gerekir?" sorusunu yöneltti.

"GÖRMÜYORUM, GÖRMEK DE İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya "Doğrusu ben görmüyorum, görmek de istemiyorum." karşılığını vererek, "Dünyayı bundan önce savaşa sürükleyen gerekçeleri ve alınmayan önlemleri düşündüğümüzde bugün o hatalara düşmemeye özen göstermenin gerektiği ortadadır. Savaştan çok barışı söylemeli, barışı konuşmalıyız. Attığımız her adımı gerilim değil, barış için atmalı, planlarımızı barışı sağlamak ve kalıcı hale getirmek üzere yapmalıyız." dedi. Erdoğan, bütün ülkelerin gerilimi değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Hükümet Dünya Nato Gündem Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Abdulkadir Y:

Ne dediyse tersi oluyor ayvayı yedik demek ki savaş çıkacak

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Salih Kandıralı:

O zaman savaş çıkacak demektir. Ne dediyse tersi çıktı. Hazırlığa başlayım.

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Onemli Degil:

Birkac Gun Once de Var Dememismiydi ? Tersten de Dusunsek, Duzden de Dusunsek Var Demek Galiba..

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