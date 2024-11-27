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Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse 'Kanunlara uymuyorum' diyemez

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AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile yaşanan kreş tartışmalarına değindi. Erdoğan "CHP kreş konusunda yine istismar siyasetine sarılıyor. CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağı iddialarıyla ilgili başlayan tartışmaya dahil olan Erdoğan, CHP'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

"CHP GENEL BAŞKANI AKLINCA BİZE MEYDAN OKUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP kreş konusunda yine istismar siyasetine sarılıyor. CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor. Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalırı yok. Anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan yazı gönderiyor. Bu ikazın gerisinde CHP'nin anayasa mahkemesine götürdüğü düzenleme bulunuyor. Öğrenci bursları gibi kendisinin müsebbibi olduğu konuda istismar siyasetine sarılıyor. Cehalet ile ukalalık bir araya gelince çekilmez hal alıyor.

"TÜRKİYE BİR KANUN NİZAM DEVLETİDİR"

CHP ve kimi başkanların sergilediği tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını bile bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların arkasına saklanacak kadar korkak ve çaresizlik içindeler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse 'Kanunlara uymuyorum' diyemez
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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